東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

小売売上高（1月-2月）11:00

結果 2.8%

予想 2.5% 前回 N/A（前年比)



鉱工業生産指数（1月-2月）11:00

結果 6.3%

予想 5.3% 前回 N/A （前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

カー​グ島の軍事施設を空爆した、面白半分でまた攻撃するかも

ホルムズ海峡問題で7カ国が我々を支援、中国も加わるべき

中国が協力しなければ今月末の米中首脳会談を延期するかも

米国に協力しなければNATOは極めて厳しい未来に直面する

欧州諸国に自身の対イラン軍事作戦に参加するよう要請



米政権はホルムズ海峡閉鎖解除に向けた連合を今週後半にも発表へ

ホワイトハウスは「ホルムズ連合」と呼ばれる枠組み形成に期待

場合によってはカー​グ島奪取も検討、地上部隊の投入が必要になる



ハセット米国家経済会議（NEC）委員長

イラン攻撃は最大6週間と見ている、終われば世界経済に大きなプラス



イラン外相

米国に交渉を求めたことは一度もない、必要な限り自衛する

これが違法な戦争だと米国が認めるまで我々は自衛を続ける

ホルムズ海峡を封鎖していない、イランの管理下にあるだけだ

中露から軍事的な協力を受けている、両国は戦略的パートナー



【原油市場】

米石油業界が米政権にエネルギー危機の悪化を警告（WSJ）

供給ひっ迫や投機筋による押し上げで原油価格さらに上昇する可能性

世界は120ドルの原油を必要としていない、経済的破滅を招く



【日本】

片山財務相

緊張感持ち断固たる措置を含めた姿勢でいる、市場を注視している



【中国】

中国商務省

米国「301条調査」は世界のサプライチェーンの安定性を損なう

米国に直ちに不正行為を是正するよう求める

正当な権利と利益を守るため必要なら措置を講じる

外部サイト