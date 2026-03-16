日本代表候補・川島悠翔所属のシアトル大、今季リーグ戦終了…18日から招待大会のNITへ参戦

ウインターカップ優勝経験を持ち、日本代表候補にも名を連ねた川島悠翔が所属するシアトル大学が、3月8日（現地時間3月7日）をもって2025－26レギュラーシーズンの全日程を終了した。

渡米1年目の昨シーズンは怪我によりレッドシャツとして過ごしたため出場機会はなく、今シーズンから出場を果たした川島。4試合に出場し、1試合平均約8分のプレータイムで5.0得点2.8リバウンドをマークした。昨年12月のワーナーパシフィック大学戦では、NCAAではなくNAIA（National Association of Intercollegiate Athletics）に属するチームが相手だったものの、約14分半の出場で12得点7リバウンド1ブロックショットの好プレーを見せている。

シアトル大は今後、3月18日から4月5日にかけて開催されるトーナメント「NIT（National Invitation Tournament）」に出場する。NITはNCAAトーナメント出場を逃した実力校32校が招待される伝統ある大会で、同大にとっては1957年以来、実に69年ぶりの出場となる。18日に迎える初戦では、ホームでセント・トーマス大学と対戦する。

今シーズンは僅か4試合の出場にとどまった川島だが、日本代表の将来を担う存在として今後の動向から目が離せない。

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