「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午後２時現在で、フジマック<5965.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



前週末１３日の取引終了後に、２６年１２月期連結業績について、最終利益を２２億５０００万円から４２億円（前期比７９．３％増）に上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２０円の年４０円から中間・期末各３０円の年６０円（特別配当２０円含む）へ引き上げた。同社及び子会社が東京都港区に保有する土地（賃貸用不動産）を譲渡するのに伴い、固定資産売却益３１億６７００万円を特別利益として計上する。なお、売上高４７５億円（同０．１％増）、営業利益３１億円（同１．９％増）は従来見通しを据え置いている。



これを受けて、この日の同社株は商いを伴い急反発し、２月２７日につけた昨年来高値１１９０円を更新しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS