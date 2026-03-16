KANI「Premium 0#」VNDフィルターに新サイズ ND4-64に112mm径が追加
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIレンズフィルターの上位シリーズ「Premium 0#」のうち、可変NDフィルターに新サイズの112mm径などを追加して3月11日（水）に発売した。
1枚でND4からND64（2～6段分）の減光調節ができる可変NDフィルター。今回112mm径が追加された。
他のサイズと同様、前枠と後枠で口径が変わらない設計。そのため、レンズフード装着時に干渉が少ないという。Premium 0# Variable ND4-64 46mm：1万890円 Premium 0# Variable ND4-64 67mm：1万2,980円 Premium 0# Variable ND4-64 72mm：1万3,420円 Premium 0# Variable ND4-64 77mm：1万3,970円 Premium 0# Variable ND4-64 82mm：1万4,850円 Premium 0# Variable ND4-64 86mm：1万6,940円 Premium 0# Variable ND4-64 95mm：1万9,800円 Premium 0# Variable ND4-64 105mm：2万3,540円 Premium 0# Variable ND4-64 112mm：2万9,700円（新製品）
ねじ込み式の丸型フィルターをマグネット着脱式にするアダプターセット。
レンズ側に装着する「アダプターリング」と、フィルター側に装着する「フィルターホルダー」で構成されている。
今回、52mm径と55mm径が追加された。アダプターリングとフィルターホルダーの単体モデルも発売される。
Magnetic Holder S52-M52（Filter side）Magnetic holder and adapter set S52-M52：3,960円 Magnetic holder and adapter set S55-M55：3,960円 Magnetic Holder S52-M52（Filter side）：2,200円 Magnetic Holder S55-M55（Filter side）：2,200円 Magnetic Adapter ring S52-M52（Lens side）：1,980円 Magnetic Adapter ring S55-M55（Lens side）：1,980円