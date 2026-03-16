Snow Manの公式Xで、「スノカレ通信 vol.3」として、3月26日発売の完全撮り下ろしカレンダー『Snow Man オフィシャルカレンダー 2026.04-2027.03』のオフショット動画が公開され、反響を集めている。

【動画】Snow Man「スノカレ通信」vol.3／「スノカレ通信」vol.2・3

■Snow Manメンバーの日常を切り取ったような動画に反響

動画では、メンバーがそれぞれ異なるシチュエーションの中で「おかえり」と語りかけるカットが収められている。

テーブル越しに腕を組んで座る渡辺翔太は、柄シャツをさらりと着こなし、陽の光が差し込む落ち着いた空間の中で穏やかな笑顔を見せている。

室内のソファに座り本を手にした佐久間大介は、ピンクヘアにニットカーディガンを合わせたリラックス感のあるスタイルで、振り返りながら優しく声をかける。

キッチンに立つ向井康二は、ホワイト×ブルーニットを合わせたナチュラルなコーディネートで登場。生活感のあるセットの中で柔らかく微笑む姿が印象的なカットとなっている。

ベッドに寝転ぶ目黒蓮は、透け感のあるカーディガンを羽織ったラフなスタイリングで、リラックスした雰囲気のままカメラに語りかける。

さらに、バルコニーでコップを手にする宮舘涼太や、光が差し込む部屋で優しく微笑むラウールなど、様々な空気感の中で撮影されたカットが続き、まるで日常の中で迎えてくれるような演出となっている。

メンバーそれぞれの自然体な魅力が詰まった内容となっており、投稿には「#SnowManと過ごす1年」というハッシュタグも添えられた。

SNSでは「なにこれ最高」「ハート撃ち抜かれた」「ラウールかわいいワンちゃんみたい」「めめの萌え袖やばい」「破壊力よ」「幸せすぎる」「一生観てられる」「あまりにも日常のワンシーンすぎる…」など多くの声が寄せられている。

■スノカレ通信 vol.1

■スノカレ通信 vol.2

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/