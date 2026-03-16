アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡での船舶護衛について「7か国程度」に参加を求めたことを明らかにしました。

アメリカ トランプ大統領

「いま、海峡警備に関する協力について他国と協議を進めていて、前向きな反応が得られていると考えている」

トランプ大統領は15日、大統領専用機で記者団の取材に応じ、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡での船舶護衛について「7か国程度」に協力を求めたと明らかにしました。どの国に要請したのかは言及しませんでした。

いくつかの国から前向きな反応があったとする一方、複数の国からは「関与を控えたい」という回答があったとしています。

トランプ大統領は「これらの国々には、エネルギーを得ている場所、いわば“自国の領土”を守るよう求めている」と述べるとともに、「あまり明確なことは言えないが、中国は興味深いケーススタディだ」と強調しました。

トランプ大統領は前日にSNSで、日本やイギリス、フランス、中国、韓国を名指しし、「これらの国が艦船を派遣し、イランによる脅威がホルムズ海峡からなくなることを期待する」と表明していました。