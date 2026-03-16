俳優の渡辺謙（66）が16日、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」をねぎらい、お笑いタレント・出川哲朗（62）、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一（48）と“残念会ランチ”を開いたことを明かした。

「野球大好きな3人で残念会のランチをしました」と書き始めた渡辺。3人で寄り添った笑顔の3ショットとともに、悔しさを前面に押し出した3ショットを公開した。

「寄せては返す波の様に悔しさが込み上げる中、次のWBC、更には今年のペナントレースの話まで、尽きない野球愛を語り合いました」と悔しさをかみしめつつ、野球話で盛り上がったことを振り返った。

フォロワーからは「意外な2人と謙さん」「お疲れさまでした」「残念でした」「めっちゃレアな3人にびっくり」「最高のメンバー」「凄い3ショット」などの声が寄せられた。

渡辺は「Netflix 2026 WBCアンバサダー」を務め、14日（日本時間15日）に行われた準々決勝の日本―ベネズエラの試合前に行われた始球式に登場。“世界のケン・ワタナベ”が侍ジャパンのホームユニホームに袖を通し、ワンバウンドながら見事な投球を披露していた。