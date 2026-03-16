昨年１２月２３日に亡くなった男子ゴルフのレジェンドで「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年７８）の「お別れの会」が１６日、都内のホテルで行われた。昨季の年間女王・佐久間朱莉（２３＝大東建託）が参列し、師匠への思いを語った。

ジュニア時代から尾崎さんの指導を受けてきた佐久間は「アマチュア時代から９年間ほどお世話になった。ゴルフ人生を変えてくれた１人だと思っているので、本当に感謝しながらこれからもやっていきたい。まだ寂しい気持ちは残っているけど、（お別れの会で）優勝報告ができて『残りの試合も頑張ります』と伝えました」と明かした。

今季も開幕戦の「ダイキンオーキッドレディス」で優勝するなど絶好調だ。「ジャンボさんの存在に少しでも近づけるように、たくさん勝って、たくさん報告に行けるように頑張ります」と言葉に力を込めた。

また、同じく尾崎さんから指導を受けていた木戸愛（３６＝日本ケアサプライ）は「ジャンボさんが教えていただいた時間が、私のすごい宝物になっている。強い気持ちで頑張っている姿を見せ、またいい報告をしたい」と誓った。