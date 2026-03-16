昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。

約２年前から尾崎さんに師事した、国内女子プロゴルフ１勝の木戸愛（日本ケアサプライ）が参列。富士山とゴルフ場をイメージした祭壇に献花し「これからも強い気持ちで頑張ります、と伝えた」としみじみ語った。

木戸は２０２４年オフ、さらなる成長を目指して尾崎さんに弟子入りした。師匠の教えは「思い切り振れ」。千葉市内のジャンボ邸に週１回通い続け、先端に羽根がついた特製の素振り棒は「超友達」と毎日振った。「ジャンボさんから教えていただいた時間が私の宝物になっている。それを自分のゴルフに（生かして）、強い気持ちで頑張りたい」と決意を言葉に込めた。

プロ１８年目の昨年は２位に２度、トップ１０に４度入り、２０１２年のサマンサタバサレディース以来となる優勝に近づいている。木戸は「強い気持ちで頑張っている姿を、またいい報告ができるように頑張ります」と師匠にささげる復活Ｖを誓った。