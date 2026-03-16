WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。最後は“疑惑の判定”に泣く格好に。試合後、ロッカールームに1時間以上こもった選手たち。気丈に取材対応したミックスゾーンでは、失意の光景が繰り広げられた。

まさかの結末だった。

1点を追う2死三塁、フルカウントから剛腕ミラーが投じた8球目の低め変化球をペルドモは自信を持って見逃した。ところが、ストライク判定で試合終了。ペルドモは頭を抱えるようにして驚きの表情を浮かべ、ベンチのナインは両手を広げて抗議。ただ、ゲレーロJr.は噛んでいたガムをグラウンドに投げ、怒りを示した。よもやの形で4強敗退が決まった。

試合後の会見でアルバート・プホルス監督は「最後の1球に焦点を置きたくない」とした上で、「試合の終わり方にはがっかりしたが、批判はしたくない。ただ……ただ……我々にはツキがなかっただけだ」と気丈に振る舞った。

試合終了は午後11時過ぎ。しかし、選手たちはロッカールームから1時間以上出て来ず。時計の針は0時を過ぎ、日付も変わった。

最後の打者になったペルドモが通路に姿を現し、各国のメディアが囲み始めたところ、奥から陽気なラテン音楽が爆音で流れ始めた。スピーカーを手に帰路につく選手。スタイリッシュな私服に着替えたマチャドやロドリゲス、ソトらが颯爽と通り抜けていった。

複数の選手が気丈に取材対応した。しかし、なかには目を涙で赤くし、足早に去っていく選手もいれば、サングラスにヘッドホン姿で、横をついて歩くメディアの問いかけに応じない選手も。大方の選手が球場を後にしたのは午前1時頃。失意が隠しきれないミックスゾーンだった。



（THE ANSWER編集部）