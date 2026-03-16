ILLITが、3月14日から15日にかけてソウル・チケットリンク ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で、初のライブツアー＜ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in SEOUL＞（以下＜PRESS START＞）を開催し、大盛況のうちに幕を閉じた。

安定した歌唱力と卓越したパフォーマンス、そして余裕のあるステージマナーで会場を熱狂させた彼女たちは、最終日の公演終盤にカムバックのニュースをいち早く伝え、ファンを熱狂させた。

4月30日にリリースするニューアルバムニューアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』は、南米・チリの「ヤーガン族（Yaghan）」の言葉に由来している。「世界で最も簡潔に表現するのが難しく、最も翻訳が難しい単語」としてギネスブックにも登録されているこの言葉は、「互いにとって必要不可欠でありながら、自分はやりたくないことについて、相手が自ら進んでやってくれることを望み、二人の間で静かに緊急に交わされる微妙な眼差し」を意味する。

ILLITが新譜を通じてどのような音楽とコンセプトを披露するのか、ファンの期待が高まっている。特にソウル公演に続き、6月の愛知、大阪、福岡、7月の兵庫、東京、そして8月の香港へと続くツアー日程の中で、彼女たちがどのような新しいステージを見せてくれるのか注目が集まる。

今回のツアーの幕開けとなったソウル公演では、約120分間にわたり1stミニアルバムから3rdミニアルバム、さらには1stシングルアルバムまで、韓国でリリースされた全楽曲を披露し、強固な音楽世界を展開した。ゲームのステージを一つずつクリアしていくような構成や、キッチュなピクセルアートによる演出は、彼女たちならではの感性と美学を示す「ILLITコア」をより鮮明に印象付けたと評価されている。まさに、ILLITのさらなる「レベルアップ」を期待させる内容となった。

メンバーによる特別なユニットステージも大きな話題を呼んだ。ILLITが誕生したサバイバル番組『R U Next?』のミッション曲から「Desperate」をYUNAH・MINJU・IROHAが、「Scrum」をMOKA・WONHEEが披露し、彼女たちの幅広い音楽性を改めて知らしめた。メンバーたちは「夢に向かって走り続けてきた時間を思い出し、胸がいっぱいになった」と語った。

また、ILLITは1stシングルアルバムの収録曲「NOT ME」のパフォーマンスを初披露したほか、アンコールでは「oops!」を何度も繰り返すパワフルなステージで強烈な印象を残した。公演の後半にかけて熱気を最高潮に引き上げたILLITは、「oops!」のステージでメンバーが客席に降りてファンと間近で触れ合いながら、約10分間にわたって熱唱。爆発的なエネルギーを注ぎ込んだ。

ILLITは、「共にしてくれたGLLIT(ファンダム名)のおかげで、私たちのスタートボタンをしっかり押すことができた。もうすぐデビュー2周年を迎えるが、『PRESS START』を通じて、改めて頑張ろうと決意するきっかけになった」と感想を述べた。続けて「GLLITとILLITが一つになるステージができて幸せだった。皆さんに誇りに思ってもらえるようなアーティストになれるよう努力する」と語り、ファンから温かい拍手が送られた。

＜ILLIT LIVE ‘PRESS START♥︎’ in SEOUL＞は日本では6月13日・14日に愛知、20日・21日に大阪、29日・30日に福岡、7月18日・19日に兵庫、23日・25日・26日に東京を巡り、5都市11公演を開催する。