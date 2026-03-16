Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの中村海人が１６日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、同じメンバーの川島如恵留と「半年ぐらい口きいてなかった」と大ゲンカしていたことがあったといい、仲直りに大物ミュージシャンの力があったことを明かした。

中村は「ＧＬＡＹのＴＡＫＲＯさんにすごくお世話になっている。グループとしても個人としても」と切り出し、帰国した際にグループでＴＡＫＵＲＯの自宅に招待してもらったことがあったという。

そのときは「ぼく、川島如恵留と喧嘩していて、半年ぐらい口をきいていなかった」といい、ＴＡＫＵＲＯの自宅に行ったときも「その状態だった」という。中村はワインを飲んで酔い覚ましで外の空気を吸っていたという。

そこへ川島もやってきて「ＴＡＫＵＲＯさんのお家で和解できた。最初は気まずいが、なぜかＴＡＫＵＲＯさんの優しさもあって歩み寄れた」「あの時ごめんねって。いろいろあったけどごめんねって言い合えた」という。

中村は、川島と喧嘩していたことはＴＡＫＵＲＯは「全く知らない」といったが、松田元太は「ＴＡＫＵＲＯさんは知ってたぜ。『間入ってあげようか』って（言っていた）」といい「先輩んちで喧嘩するなよ」とツッコみ。中村は「本当に頭が上がらない」と反省しきりだった。