信号の切り替えタイミングを一体化

交差点の歩行者用信号のなかには、押してしばらく待つと青信号に変わる「押しボタン式」があります。しかし、押した直後に信号が変わる場所もあれば、押してもなかなか変わらない場所もあり、その違いに疑問を抱く人も少なくありません。

【激レア】これが珍百景「UFO型」信号機です（画像）

こうした差が生じる主な要因は、押しボタン式信号機に、特定エリア内で複数の連続した信号機を連携させる「系統制御」が組み込まれているかどうかにあります。

一般的に、交通量の多い幹線道路に設置されている押しボタン式信号機は、系統制御に組み込まれています。信号の切り替えタイミングやサイクルを一体的に調整することで、交通の流れを円滑にし、混雑や渋滞の発生を抑える役割を担っています。

仮に、制御エリア内にある1基の押しボタン信号だけが異なるタイミングで切り替わると、全体のバランスが崩れ、かえって交通の流れを悪化させるおそれがあります。そのため、ボタンが押されても、全体のタイミングに合わせて信号が変わるよう設定されているのです。

一方で、系統制御が組み込まれていない単独の信号の場合は、自治体によって差はあるものの、ボタンを押してからおおむね8秒程度で歩行者用信号が青になるケースが多いとされています。

ただし、赤信号に変わった直後にボタンを押した場合は、再び青信号になるまでおおむね40秒〜100秒程度かかります。この所要時間は交差点ごとに設定された信号サイクルによって異なるそうです。