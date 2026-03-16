「彼らを命がけで信頼している」10人で、敵地で貴重な勝点１――リーズ指揮官が選手たちの奮闘に感激。ただ田中碧は７戦連続で出番なし
完璧ではないが、ロンドン遠征で得るものは得た。
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、田中碧が所属する15位のリーズは、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと敵地で対戦。出番が激減している田中はリーグ戦７試合連続で出番なし、カンファレンスリーグを控えるなか鎌田は80分から出場したなか、０−０のドローで終わった。
即降格回避を目指すリーズは、45分に相手のハンドでPKを獲得。しかし、ドミニク・キャルバート＝ルーウィンがキックを外し、先制の決定機を逃すと、直後にはガブリエウ・グドムンドソンが微妙な判定で２枚目のイエローカードを受け、退場となった。
後半を通して数的不利という厳しい状況を強いられたが、ホームチームに決して得点を許さず。残留に向けて、貴重な勝点１を手にした。
クラブ公式サイトによれば、ダニエル・ファルケ監督は試合後、「選手たちに心からの称賛を送りたい。私がなぜ彼らを命がけで信頼しているのかを証明してくれた」と労いの言葉を寄せた。
「私はいつでも彼らを頼りにできる。我々は完璧ではないかもしれないし、欠点もある。そうでなければ、ハーフタイム時点でリードしていたはずだ。だが、後半もあの奇妙な状況に適応し、あのようなメンタリティと団結力を見せ、相手にチャンスを与えなかった」
ゴール期待値はパレスの0.67に対し、1.12を記録し、１人少ないにもかかかわらず上回った。
「これほど長い時間、数的不利で戦わなければならなかったチームが、ホームチームよりもゴール期待値で上回ったのは、稀な試合の１つだったと思う。後半でさえ、何度か決勝点に迫った。今日のこのパフォーマンスと、チームが再び１つになった姿を、ただただ誇りを感じている。勝てなかったという点では少し残念だが、こうした状況下での１ポイントは計り知れない価値がある」
確かな手応えを感じるドイツ人指揮官は「自信をつける上でも非常に良かった。アウェーでの遠征で貴重な勝点１を獲得し、またしても無失点に抑えられた。我々が目指すものに少し近付けたし、その点でも間違いなく良い１日だった」と締め括った。
降格圏の18位ウェストハムとの勝点差は３。次節のブレントフォード戦では勝利を掴めるか。そして今度こそ、田中の出場はあるのか。昨季の２部王者の戦いに注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】あれ!?違う…トッテナム新監督の行動にファン爆笑！「電車で思わず吹き出してしまった」「仕方ない」
現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、田中碧が所属する15位のリーズは、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと敵地で対戦。出番が激減している田中はリーグ戦７試合連続で出番なし、カンファレンスリーグを控えるなか鎌田は80分から出場したなか、０−０のドローで終わった。
即降格回避を目指すリーズは、45分に相手のハンドでPKを獲得。しかし、ドミニク・キャルバート＝ルーウィンがキックを外し、先制の決定機を逃すと、直後にはガブリエウ・グドムンドソンが微妙な判定で２枚目のイエローカードを受け、退場となった。
クラブ公式サイトによれば、ダニエル・ファルケ監督は試合後、「選手たちに心からの称賛を送りたい。私がなぜ彼らを命がけで信頼しているのかを証明してくれた」と労いの言葉を寄せた。
「私はいつでも彼らを頼りにできる。我々は完璧ではないかもしれないし、欠点もある。そうでなければ、ハーフタイム時点でリードしていたはずだ。だが、後半もあの奇妙な状況に適応し、あのようなメンタリティと団結力を見せ、相手にチャンスを与えなかった」
ゴール期待値はパレスの0.67に対し、1.12を記録し、１人少ないにもかかかわらず上回った。
「これほど長い時間、数的不利で戦わなければならなかったチームが、ホームチームよりもゴール期待値で上回ったのは、稀な試合の１つだったと思う。後半でさえ、何度か決勝点に迫った。今日のこのパフォーマンスと、チームが再び１つになった姿を、ただただ誇りを感じている。勝てなかったという点では少し残念だが、こうした状況下での１ポイントは計り知れない価値がある」
確かな手応えを感じるドイツ人指揮官は「自信をつける上でも非常に良かった。アウェーでの遠征で貴重な勝点１を獲得し、またしても無失点に抑えられた。我々が目指すものに少し近付けたし、その点でも間違いなく良い１日だった」と締め括った。
降格圏の18位ウェストハムとの勝点差は３。次節のブレントフォード戦では勝利を掴めるか。そして今度こそ、田中の出場はあるのか。昨季の２部王者の戦いに注目したい。
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