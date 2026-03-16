「彼らを命がけで信頼している」10人で、敵地で貴重な勝点１――リーズ指揮官が選手たちの奮闘に感激。ただ田中碧は７戦連続で出番なし

「彼らを命がけで信頼している」10人で、敵地で貴重な勝点１――リーズ指揮官が選手たちの奮闘に感激。ただ田中碧は７戦連続で出番なし