女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが16日までに更新され、オフショットを公開した。

同番組は「時は流れ…トキたちは東京で暮らしています。ヘブンさんがほら貝を吹いたら、美しい夕焼けの合図。みんなで穏やかな日々を送っています」とコメントし、郄石やトミー・バストウを中心に東京で暮らす雨清水、松野家のキャストたちの和気あいあいとしたオフショットを公開。

16日に放送された第116話では、10年が経ち雨清水トキ（郄石）と帝国大学英文学科の講師を務めている八雲（トミー・バストウ）は東京・大久保で長男の勘太（ウェンドランド浅田ジョージ）次男の勲（柊エタニエル）司之介（岡部たかし）フミ（池脇千鶴）、熊本で松野家の女中を務めていたクマ（夏目透羽）たちと幸せな時間を送っていることが明らかになった。

これに対し、フォロワーからは「皆さん幸せそうで良かった」「おクマちゃんがいて本当に嬉しかった」「お子さん大きくなってるー！」「この幸せがずっと続いてほしいと思いました」「勘太おトキにそっくり」「東京でも楽しい生活を送って下さいね」などの声が寄せられた。