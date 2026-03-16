◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国2ー1ドミニカ共和国（2026年3月15日 ローンデポ・パーク）

昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（23＝パイレーツ）が15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表として準決勝のドミニカ共和国戦に先発し、4回1/3を6安打1失点の粘投で3大会連続の決勝進出に貢献した。

今大会の自らの最後の登板を勝利で締めくくったスキーンズは、試合後に応じたMLBネットワークのインタビューでも「アドレナリンがかなり出ているので、眠りにつくのは大変そう。でも、大会を締めくくるには良い試合だった」と興奮冷めやらぬ様子だった。

チームへの思いを問われ「信じられないような経験。この2週間、この選手たちとクラブハウスをともにできたこと。もちろん、勝ちたいし、優勝したい。ですが、ここに来て思うのは、これを最後の試合にしたくない、この選手たちともう少し一緒にいたいということ。これが最後ではなく、あと数日一緒に過ごせるのが本当に嬉しい。本当に素晴らしいメンバーですから」と語った。

イタリアとベネズエラの勝者と戦う決勝は応援に徹する構えだ。