お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が、16日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自宅マンションについて語った。

ゴミ捨ての話題になり、てつじは「ついでやったら全然してますよ」と告白。「けどまあ、ちょっとええとこに住まわしてもらってますんで。ワンフロアにゴミ捨て場がありますねん」と説明した。

しかしピンと来ていない様子のタレント・上沼恵美子に対し、「マンションなんで、ワンフロアに…」と言いかけると、上沼は「一戸建ての豪邸なんで分からないです、ごめんなさい」とサラリ。「“集合住宅”はどんな感じ？」とあえての言葉のチョイスで質問した。

これにてつじは「タワーマンションって言ってもらっていいですか」と訂正。上沼から「越したって言わへんかった？」と指摘されると、正しくは「タワーマンションは引っ越しました」としながら、「けど次のマンションも、いわゆるタワーまでは行かへんけど、上沼さんのとこよりは高いです」と笑いを誘った。

すると上沼は「ペントハウス？」と返した。それを受け流したてつじは「もうね、高いところに住むのはトレンドじゃないんです。感度のいい人ほど、低層階に住む。で、低層階のほうが部屋が広い」と伝えた。

自宅マンションのゴミ捨て場について、てつじは改めて「フロアごとにゴミ捨て場がありますねん。マンションの管理してくれてる方が取りに来てくれるんで。ワンフロアも部屋数が多くないんですわ」と解説したが、それまで“戸建ての豪邸”でマウントを取っていた上沼は「一軒家もしんどいぞ。何か言うたら全部自分やもんね、当たり前やけど」と嘆いていた。