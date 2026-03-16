1児の母・木村文乃、旬を味わう5種類の作り置きメニュー披露「彩りが綺麗で食欲そそられる」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】女優の木村文乃が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。5種類の作り置きおかずを公開し、話題となっている。
【写真】38歳ママ女優「彩りが綺麗」筍の土佐煮など作り置きおかず5種類
木村は「作り置きたち」と記し、保存容器に入った5種類の作り置きを投稿。「ほうれん草としめじのおひたし」「筍の土佐煮」「トマトと玉ねぎの甘ポン」「アスパラとベーコンのたまご炒め」「蓮根の明太マヨ和え」と旬が感じられる彩り豊かな写真の上にメニューを紹介している。
この投稿に「どれも美味しそう」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「料理上手で尊敬」「健康的で愛情たっぷり」「バリエーション豊富で素晴らしい」「おうちごはんの理想です」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「彩りが綺麗」筍の土佐煮など作り置きおかず5種類
◆木村文乃、5種類の作り置きおかず公開
木村は「作り置きたち」と記し、保存容器に入った5種類の作り置きを投稿。「ほうれん草としめじのおひたし」「筍の土佐煮」「トマトと玉ねぎの甘ポン」「アスパラとベーコンのたまご炒め」「蓮根の明太マヨ和え」と旬が感じられる彩り豊かな写真の上にメニューを紹介している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「どれも美味しそう」「彩りが綺麗で食欲そそられる」「料理上手で尊敬」「健康的で愛情たっぷり」「バリエーション豊富で素晴らしい」「おうちごはんの理想です」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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