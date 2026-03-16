LE SSERAFIMウンチェ、オン眉ぱっつんでイメージガラリ「衝撃ビジュ」「美人さが際立ってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/16】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が3月16日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした前髪を披露した。
【写真】19歳K-POP美女「美人さが際立ってる」衝撃のオン眉ぱっつん姿
ウンチェは「誰が私の前髪を切ったの」と韓国語でつづり、前髪を切った姿を公開。これまでの目に少しかかる長さから、眉毛の見える位置で切りそろえられた長さにイメージチェンジしている。街中や室内など様々な場所で新ヘアスタイルの写真を撮影しており、ヘアカット中と思われるショットも披露している。
この投稿にファンからは「衝撃ビジュ」「イメージがガラッと変わりますね」「オン眉似合ってる」「美人さが際立ってる」「いつ見ても可愛い」「この前髪オシャレ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】19歳K-POP美女「美人さが際立ってる」衝撃のオン眉ぱっつん姿
◆ホン・ウンチェ、オン眉ぱっつん前髪披露
ウンチェは「誰が私の前髪を切ったの」と韓国語でつづり、前髪を切った姿を公開。これまでの目に少しかかる長さから、眉毛の見える位置で切りそろえられた長さにイメージチェンジしている。街中や室内など様々な場所で新ヘアスタイルの写真を撮影しており、ヘアカット中と思われるショットも披露している。
◆ホン・ウンチェの投稿が話題
この投稿にファンからは「衝撃ビジュ」「イメージがガラッと変わりますね」「オン眉似合ってる」「美人さが際立ってる」「いつ見ても可愛い」「この前髪オシャレ」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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