島崎遥香、ホタルイカのアレンジ料理披露「夜食テロ」「真似したい」と反響続々
【モデルプレス＝2026/03/16】女優の島崎遥香が3月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ホタルイカをアレンジした手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】31歳元AKB「ほかほかで美味しそう」マヨネーズ＆七味で食べるホタルイカ炊き込みご飯
島崎は「酢味噌でいただくのに飽きたので 炊き込みにしてみた！」とつづり写真を投稿。炊飯器で作られた炊き込みご飯は、ホタルイカと刻まれた油揚げなどが入っており、ご飯にもしっかりと味付けされたような色合いになっている。更に「マヨネーズと七味で」と、食べ方のアレンジについても記している。
この投稿に「ほかほかで美味しそう」「真似したいです」「料理上手で尊敬」「夜食テロ」「食べてみたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元AKB「ほかほかで美味しそう」マヨネーズ＆七味で食べるホタルイカ炊き込みご飯
◆島崎遥香、ホタルイカの炊き込みご飯披露
島崎は「酢味噌でいただくのに飽きたので 炊き込みにしてみた！」とつづり写真を投稿。炊飯器で作られた炊き込みご飯は、ホタルイカと刻まれた油揚げなどが入っており、ご飯にもしっかりと味付けされたような色合いになっている。更に「マヨネーズと七味で」と、食べ方のアレンジについても記している。
◆島崎遥香の投稿に反響
この投稿に「ほかほかで美味しそう」「真似したいです」「料理上手で尊敬」「夜食テロ」「食べてみたい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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