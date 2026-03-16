昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため死去した尾崎将司さん（享年７８）のお別れの会が１６日、東京・千代田区の帝国ホテル東京で執り行われた。ゴルフ界、野球界、芸能界などから約１０００人が参会して日本男子プロゴルフツアーで歴代最多９４勝を挙げ、１２度の賞金王に輝くなど「ジャンボ」の愛称で人気を博した故人をしのんだ。

会場の入り口には、ゴルフボールを模して「尾崎将司お別れの会」と書かれ、快晴の富士山のふもとで撮ったジャンボさんの巨大写真パネルがお出迎え。ツアー通算１００勝目を挙げた１９９６年ダンロップフェニックスや、日本シリーズＪＴカップなどメジャー大会の優勝トロフィーのレプリカが計６個も展示された。

また、尾崎さんが初日に男子ツアー史上初のエージシュート（自身の年齢よりも少ないスコアでのラウンド）を達成した１３年４月のつるやオープンの表彰式で、ツアー初優勝を飾った松山英樹の肩を抱いた笑顔の２ショット写真など、名場面の写真パネルも多数掲示され、ファンにはたまらない思い出の名シーンがよみがえった。最後のツアー優勝となった２００２年９月の全日空オープン（現・ＡＮＡオープン）優勝時のクラブセットも展示。白と紫色のバッグには、「３３３」と憧れの元巨人軍監督の長嶋茂雄さんにちなんだ数字も刻まれていた。

祭壇には、尾崎さんが５５歳７か月２９日でツアー史上最年長優勝を果たした２００２年９月の全日空オープン（現・ＡＮＡオープン）の写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした１０種類計５０００本の花で彩られた。祭壇の両側にはビジョンが設けられ、各大会優勝時の雄姿が繰り返し上映されていた。