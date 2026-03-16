◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国のＡ・ジャッジ外野手が１５日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦に「３番・右翼」で先発出場し、決勝進出に貢献した。スター軍団同士の激闘に勝利。大一番を制し、ジャッジは「お互いの投手陣を知っていれば、接戦になることは分かっていた。余計なアウトを与えなかった方が勝つという展開になる。一進一退の攻防になるだろうと。得点が低く、このような僅かな差になるだろうと。本当にすごい試合だった」と喜んだ。

守備でチームを救った。１点ビハインドの３回の守備では、２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、好返球で三塁を狙った一走・タティスの進塁を阻止した。ジャッジのファインプレーに観客は総立ちとなった。流れを呼び込むと、直後の４回には先頭ヘンダーソン（オリオールズ）が同点弾を放つと、アンソニー（レッドソックス）に勝ち越しソロが飛び出した。「選手たちとも話していたのだが、常に最高の試合ができるわけではない。だが、もしフィールドに出て、基本に忠実に行うべきプレーをすれば、金メダルを争うために必要な場所にたどり着ける。ランナーを刺して、あの驚異的な（先発の）ポール・スキーンズを助けることができたあの瞬間は最高に興奮した。ホームランを打つのも大好きだが、あのような瞬間も同様に好きだ」と声を弾ませた。

バットでは５回１死の第３打席にバックスクリーンへ向かう豪快な打球を放ったが、中堅・ロドリゲスにフェンス際で本塁打キャッチをされる悲劇。今大会３号は幻となったが、チームは競り合いを制した。

ジャッジは今大会は試合前時点で、６試合に出場し、２本塁打、５打点をマーク。ＷＢＣ初出場で、初打席となった初戦のブラジル戦では、衝撃の先制２ランでデビューを飾っていた。頂点まではあと１勝。米国の主将が攻守で力強く支えていく。