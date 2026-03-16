兵庫・神戸市はこのほど、「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置することを発表した。

灘区の魅力資源を区民参加で選定した「灘百選」において、「ゾウの諏訪子」「王子動物園のパンダ」が選定されており、諏訪子が亡くなった後、多くの方々に愛された証として「ゾウの諏訪子」の石碑を２００９年３月３１日に設置した経緯がある。

初代・２代目コウコウ、そしてタンタンの３頭のジャイアントパンダは、日中共同飼育繁殖研究の一環で来園して以来、阪神・淡路大震災の復興の象徴として、多くの神戸市民に勇気と希望を与え続け、多くの方々に愛されてきた存在。その多大な貢献に深く感謝し、このたび「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置することとなった。

除幕式について

▼開催日時：３月３１日午前１０時〜１０時３０分（予定）※雨天決行・荒天中止

▼開催場所：王子動物園内 パンダ館

▼内容：開会挨拶・神戸市立王子動物園長、地域代表挨拶・灘百選の会会長、来賓紹介、お披露目

◆「灘百選」について

灘区を特徴づける魅力遺産を選定する「灘百選」は、灘の魅力を再発見したいという思いから始まった。１９９９年から約１年間かけて、灘区にふさわしい魅力資源を募集したところ、延べ６１３５もの応募が区民の皆様から寄せられ、その中から区民・有識者が中心となって、観光名所から歴史資源・年間行事など多岐にわたる１４種類１００項目を、２００１年に「灘百選」に選定した。その他、既に取り壊されるなどしてなくなってしまったものを「名誉百選」、新たに追加した１１か所を「もっと灘百選」として認定している。

◆王子動物園のジャイアントパンダについて

▼初代・興興（コウコウ）

・生年月日：１９９６年８月１２日

・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター

・来園日：２０００年７月１６日

・帰国日：０２年１２月５日

▼二代目・興興（コウコウ）

・生年月日：９５年９月１４日

・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター

・来園日：０２年１２月９日

・死亡日：１０年９月９日

▼旦旦（タンタン）

・生年月日：９５年９月１６日

・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター

・来園日：００年７月１６日

・死亡日：２４年３月３１日

◆ゾウの諏訪子について

・出生地：インド

・来園日：１９５１年３月２１日

・死亡日：０８年４月１０日