兵庫・神戸市が「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置 ０９年には「ゾウの諏訪子」の石碑設置
兵庫・神戸市はこのほど、「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置することを発表した。
灘区の魅力資源を区民参加で選定した「灘百選」において、「ゾウの諏訪子」「王子動物園のパンダ」が選定されており、諏訪子が亡くなった後、多くの方々に愛された証として「ゾウの諏訪子」の石碑を２００９年３月３１日に設置した経緯がある。
初代・２代目コウコウ、そしてタンタンの３頭のジャイアントパンダは、日中共同飼育繁殖研究の一環で来園して以来、阪神・淡路大震災の復興の象徴として、多くの神戸市民に勇気と希望を与え続け、多くの方々に愛されてきた存在。その多大な貢献に深く感謝し、このたび「王子動物園のジャイアントパンダ」の記念石碑を設置することとなった。
除幕式について
▼開催日時：３月３１日午前１０時〜１０時３０分（予定）※雨天決行・荒天中止
▼開催場所：王子動物園内 パンダ館
▼内容：開会挨拶・神戸市立王子動物園長、地域代表挨拶・灘百選の会会長、来賓紹介、お披露目
◆「灘百選」について
灘区を特徴づける魅力遺産を選定する「灘百選」は、灘の魅力を再発見したいという思いから始まった。１９９９年から約１年間かけて、灘区にふさわしい魅力資源を募集したところ、延べ６１３５もの応募が区民の皆様から寄せられ、その中から区民・有識者が中心となって、観光名所から歴史資源・年間行事など多岐にわたる１４種類１００項目を、２００１年に「灘百選」に選定した。その他、既に取り壊されるなどしてなくなってしまったものを「名誉百選」、新たに追加した１１か所を「もっと灘百選」として認定している。
◆王子動物園のジャイアントパンダについて
▼初代・興興（コウコウ）
・生年月日：１９９６年８月１２日
・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター
・来園日：２０００年７月１６日
・帰国日：０２年１２月５日
▼二代目・興興（コウコウ）
・生年月日：９５年９月１４日
・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター
・来園日：０２年１２月９日
・死亡日：１０年９月９日
▼旦旦（タンタン）
・生年月日：９５年９月１６日
・出生地：中国ジャイアントパンダ保護研究センター
・来園日：００年７月１６日
・死亡日：２４年３月３１日
◆ゾウの諏訪子について
・出生地：インド
・来園日：１９５１年３月２１日
・死亡日：０８年４月１０日