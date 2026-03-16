PyunA.プロデュースランジェリー♡Enfel新作は天使の可憐さと色気

SNS総フォロワー100万人超のモデル・インフルエンサーPyunA.（ぴょな）さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から、新作ランジェリーが登場。2026年3月16日(月)19時より公式オンラインストアにて販売がスタートします。今回のテーマは“天使の可憐さとあざとさ”。春の空気を感じるロマンティックなデザインと女性らしさを引き立てるディテールが魅力のランジェリーコレクションです♡

天使と悪魔を表現するEnfel

Enfel（エンフェル）は、“Angel（天使）”と“Devil（悪魔）”を掛け合わせた造語から生まれたランジェリーブランド。

あざと可愛い雰囲気とセクシーでスタイリッシュな魅力という、相反する二面性をテーマにしています。

自分の好きなスタイルや、まだ知らない魅力に出会えるようなランジェリーを提案しているのが特徴。

今回の新作では、春風のように優しく包み込む“ANGEL LINE”から、女性らしい可憐さとほんのり色気を感じるデザインが登場しました。

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春の新作ランジェリーラインナップ

ブラジャー（ブラック）

価格：3,500円（税込）

華奢なコード使いが女性らしさを際立たせ、繊細で儚げなムードを演出。

アシンメトリーなショーツデザインが脚を長く美しく見せ、ブラジャーベルト部分やショーツバックに施したレースが上品な色気を引き立てます。

ちょっぴり大人な“色っぽ天使”をイメージしたデザインです。

サイズ：B～Gカップ / アンダーバスト65～75（カラー：ブラック）

ブラジャー（ホワイト）



価格：3,500円（税込）

羽のようなカメリア刺繍が印象的なロマンティックデザイン。カップ中央のフラワーモチーフが華やかさを添え、特別感のある一着に仕上がっています。

さらに2枚構造のパッドを採用し、美しいバストラインを演出する機能性も兼ね備えています。

サイズ：B～Gカップ / アンダーバスト65～75（カラー：ホワイト）

ショーツ（フルバック）



価格：1,500円（税込）

サイズ：Sサイズ（ヒップ：82-90cm）／Mサイズ（ヒップ：87-95cm）／Lサイズ（ヒップ：92-100cm）

ショーツ（Tバック）



価格：1,500円（税込）

サイズ：Sサイズ（ヒップ：82-90cm）／Mサイズ（ヒップ：87-95cm）／Lサイズ（ヒップ：92-100cm）

ショーツはフルバックとTバックの2タイプから選べる仕様。気分やコーディネートに合わせて、自分らしいランジェリースタイルを楽しめます。

販売開始：2026年3月16日(月)19時

販売場所：公式オンラインストア

春に纏いたい天使ランジェリー

PyunA.さんプロデュースのEnfel新作は、天使のような可憐さとほんのり色気を兼ね備えた魅力的なランジェリーコレクション。

ブラックの大人っぽさとホワイトのロマンティックな雰囲気、どちらも春の気分を高めてくれるデザインです♡

自分らしい魅力を引き出してくれるランジェリーで、毎日を少し特別にしてみてはいかがでしょうか♪