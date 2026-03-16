ロッテ、アイスカテゴリーに10年ぶりの新ブランド誕生 アジアンスイーツ一点に集中した特化型
ロッテは4月6日、同社のアイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」を発売する。
【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト
新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品をそろえた。昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが非常に多く実施されており、若年層を中心に「アジア」がもはや単なるブームではなく、日常を彩る欠かせない要素として定着・浸透してきている。こうした日常に最も近い“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、気分を上げてくれる特別なものであるスイーツを掛け合わせ、それらの欲求に応えるアジアンスイーツ一点に集中した特化型アイスが誕生した。
また、CMキャラクターには8人組アイドルグループ・CUTIE STREETを起用。同シリーズの世界観・魅力が詰まったタイアップ楽曲「ナイスだね」のMVのティザーがきょう3月16日午後8時に公開される。
■商品詳細
『アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー』
ふくよかな香味が特長の鉄観音烏龍使用。 黒糖烏龍アイスは黒糖の深みを感じられながらも、烏龍の香ばしさのあるふくよかな香味を感じられるアイス。
ミルクアイスは黒糖烏龍アイスとバランスよく味わえるよう、すっきりとしたやさしい甘さに。 黒糖ソースはアイス全体の味わいに深みを出すために、深みのあるソースを使用し、最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てている。
『アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐』
杏仁アイスは杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイス。杏仁ソースはコクと甘味のあるソースを使用し、ひとつのカップの中でも食べる箇所によってさまざまな杏仁の味わいを楽しめる、最後まで食べ飽きない仕立てに。
『アジアに恋して ジャスミンミルクティー』
余韻に華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイス。パッションフルーツソースは甘酸っぱい味わいで暑い季節でも爽やかに楽しめる仕立てとなっている。
『アジアに恋して マンゴーラッシー』
アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用。 ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味の調和のとれた味わいに仕上げ、暑い季節にもすっきりと食べられるアイスとなっている。マンゴーソース入りで最後まで食べ飽きないおいしさ。
【写真】クリーミー杏仁豆腐ほか新ブランドの商品ラインアウト
新ブランドのコンセプトはその名のとおり「アジア」。爽やかで心地よい異国情緒あふれる味わいと香りが、解放的な気分にさせてくれるアジアンデザートアイス4品をそろえた。昨今、日本の気候が亜熱帯化してきていることに加え、フェスや流通・外食においてもアジアンフェアが非常に多く実施されており、若年層を中心に「アジア」がもはや単なるブームではなく、日常を彩る欠かせない要素として定着・浸透してきている。こうした日常に最も近い“ワクワクする非日常”の象徴としてのアジアと、気分を上げてくれる特別なものであるスイーツを掛け合わせ、それらの欲求に応えるアジアンスイーツ一点に集中した特化型アイスが誕生した。
■商品詳細
『アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー』
ふくよかな香味が特長の鉄観音烏龍使用。 黒糖烏龍アイスは黒糖の深みを感じられながらも、烏龍の香ばしさのあるふくよかな香味を感じられるアイス。
ミルクアイスは黒糖烏龍アイスとバランスよく味わえるよう、すっきりとしたやさしい甘さに。 黒糖ソースはアイス全体の味わいに深みを出すために、深みのあるソースを使用し、最後まで食べ飽きないおいしさになるように仕立てている。
『アジアに恋して クリーミー杏仁豆腐』
杏仁アイスは杏仁豆腐の華やかな風味とクリーミーな味わいのもっちりとした食感のアイス。杏仁ソースはコクと甘味のあるソースを使用し、ひとつのカップの中でも食べる箇所によってさまざまな杏仁の味わいを楽しめる、最後まで食べ飽きない仕立てに。
『アジアに恋して ジャスミンミルクティー』
余韻に華やかな香りを楽しめるジャスミンミルクティーアイス。パッションフルーツソースは甘酸っぱい味わいで暑い季節でも爽やかに楽しめる仕立てとなっている。
『アジアに恋して マンゴーラッシー』
アルフォンソマンゴー果汁・果肉を使用。 ラッシー風に仕上げることで甘みと酸味の調和のとれた味わいに仕上げ、暑い季節にもすっきりと食べられるアイスとなっている。マンゴーソース入りで最後まで食べ飽きないおいしさ。