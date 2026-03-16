尾崎将司さんお別れ会に野球界から多くの参列 王貞治氏「いろんな意味で型破りな人」、原辰徳氏「憧れでありヒーロー」

尾崎将司さんお別れ会に野球界から多くの参列 王貞治氏「いろんな意味で型破りな人」、原辰徳氏「憧れでありヒーロー」