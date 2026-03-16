新キャニオンソールはバンカーで「つるん」と滑る!? フォーティーン『FR-3』ウェッジ、4月17日デビュー
フォーティーンから、新作ウェッジのアナウンス。「『FR-3』を4月17日より販売いたします。本製品はバンカーが苦手で一度入ると何打もかかる…。そんなゴルファーの悩みを解決するために生まれたウェッジです」と、同社広報。税込30,800円で展開されるのは「“つるん”と砂面を滑る新感覚」のお助けウェッジだ。
【画像】58度を構えると、オフセットが大きく安心感◎
独自の「新キャニオンソール」はソールを前後に分割し、フロント側がローバウンスで砂に潜り込み、バック側が高バウンスで砂を弾いてヘッドを滑らせる。この「Wバウンス効果」が、硬い砂でも軟らかい砂でもスクエアに構えて打つだけで理想的な“滑り感”を生み出すという。
本作は人気モデル『DJ-6』の圧倒的な寛容性を受け継ぎつつ、さらに細かなブラッシュアップが施されている。ソール中央のキャニオン部を浅めに調整したことで、砂面とのコンタクトがより緩やかで前作以上の「滑り」を体感できる設計だ。 また、ボールの飛び方もよりソフトになり、ターゲットを狙う際の操作性が向上。S20C軟鉄鍛造による吸い付くような打感と、ルール限界の精度を誇るハイスピンフェースにより、プロのような「止まる球」も打ちやすくなっている。
シャフトは定番のスチール『N.S.PRO DS-91w』をはじめ、重めのスチール『TS-114w Ver2』、軽量カーボンの『FT-62w/52w』を用意。さらに仕上げもパールサテンとダイヤモンドブラックサテンが選べる。「バンカーは苦手だけど、ウェッジにこだわりたい」人は注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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本作は人気モデル『DJ-6』の圧倒的な寛容性を受け継ぎつつ、さらに細かなブラッシュアップが施されている。ソール中央のキャニオン部を浅めに調整したことで、砂面とのコンタクトがより緩やかで前作以上の「滑り」を体感できる設計だ。 また、ボールの飛び方もよりソフトになり、ターゲットを狙う際の操作性が向上。S20C軟鉄鍛造による吸い付くような打感と、ルール限界の精度を誇るハイスピンフェースにより、プロのような「止まる球」も打ちやすくなっている。
シャフトは定番のスチール『N.S.PRO DS-91w』をはじめ、重めのスチール『TS-114w Ver2』、軽量カーボンの『FT-62w/52w』を用意。さらに仕上げもパールサテンとダイヤモンドブラックサテンが選べる。「バンカーは苦手だけど、ウェッジにこだわりたい」人は注目だ。
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