おうちパーティの主役決定！700人絶賛「いちごサンド」

見た目華やか！手作りいちごサンド

旬のいちごをたっぷり使って、大人気のフルーツサンドを作ってみませんか？ 華やかな見た目で、おうちパーティにもぴったりです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

生クリームのかたさがポイント

1. よく冷やした生クリームをかために泡立てる。

2. いちごのヘタをカットし、水けをしっかり取り除く。

3. 切った断面がきれいになるよう、パンに生クリームを塗っていちごをのせる。

4. ラップでぴったりと包み、冷蔵庫で3時間ほどなじませる。

5. 温めた包丁できれいにカットする。

リピしたくなる！絶賛のいちごサンド

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「何度もリピしてます！」「すぐなくなってしまうほど美味しい！」など、おいしくてたっぷり食べられるレシピが大絶賛されています。





見た目が華やかないちごサンドは、生クリームのかたさとカットの仕方がポイント。クリームがやわらかいと上手に切れないので、注意が必要です。カットするときは、包丁を温めることできれいに切れます。ぜひお試しください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。