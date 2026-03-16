昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。

約４０年来の親交がある歌手の松山千春は「あいつはトーナメントではとんでもない記録も、記憶も…男子ゴルフ界の歴史を変えるような男だった」と追悼。プライベートでも親交が深かったといい「メシを食ったり、カラオケもよく行った。あいつもカラオケが好きで、演歌・歌謡曲といろいろ歌った。俺が北島三郎さんの『山』を歌うと、ジャンボが踊り始めた。みんなで楽しくやった思い出がある」としみじみ語った。

尾崎さんは徳島・海南高（現・海部高）３年時の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年に西鉄（現・西武）入りし、３年間プレーした。松山は当時について「（元プロ野球投手の）稲尾（和久）さんは『ブルペンで投げてる時は尾崎は速かった。でも、試合になると尾崎は打たれた。どこが違うんだろう。精神的なものかな。やつには優しさが残ってたんだろうな』と話してた」と回想。さらに「あいつは自分で言ってたけど、福岡で野球以外にゴルフ、ボウリングをやってた。プロゴルファーになるか、プロボウラーになるかいろいろ考えた末にプロゴルファーになった。それが大成功し、とんでもないプロゴルファーを生んでくれたことに感謝します」と話した。

多くのプロゴルファーと親交がある松山だが、「その中でもジャンボは最高のプロゴルファーだった」とたたえた。