お笑いタレントのおばたのお兄さん（37）が16日、群馬県・ホワイトワールド尾瀬岩鞍で行われた「第50回全日本マスターズスキー選手権 尾瀬かたしな大会」のアルペン競技男子35歳代の部に出場。2023年出場時の3位超えを目指したが、レース途中で転倒してしまい、失格となった。

おばたはレースの途中で転倒。8位でゴールをしたが、旗門員のジャッジによって失格となった。「めちゃめちゃ悔しいです」と吐露。今大会に向けた練習が1度しかできていなかったといい、「練習でできないことは本番でもできないと改めて痛感しました」と悔しさをにじませた。

今大会はおばたのサポートのためにスキー関係者が5人ほど会場に訪れていた。「みんなのためにも結果を残さなきゃという気持ちが強かった。“ま〜きのポーズ”をやる余裕もなかったです」と苦笑いで振り返った。

一方で、転倒がなければメダル圏内の好タイムだったといい、「攻めた結果。スピードを求めた結果コントロールできなくなってしまった。悔しいけど、次につながるかなと思います」と胸を張った。

芸人として活躍する傍ら、スキーに打ち込むおばたの原動力はスキー愛。「スキー関係者の方が“スキー人口がどんどん減っている中でスキーを外に発信していただけてありがたい”と言ってくださる。少しでもスキー界を盛り上げたいという気持ちが一番。スキーに恩返しをしたいです」。

今後の目標はもちろん、全日本チャンピオン。「スキー芸人としてしっかり滑れるように頑張っていきたい。死ぬまでに必ず全日本チャンピオンになりたいです。全日本のチャンピオンになって、世界マスターズチャンピオンになれたら」と大きな目標を掲げた。

おばたは3歳でスキーを始め、中学1年でアルペンスキー新潟県地区強化指定選手に選ばれる実力の持ち主。22年ぶりに競技復帰した23年には全日本マスターズスキー選手権で3位に入った。