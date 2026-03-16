アメリカ生まれドイツ育ちの“インテリ双子”が『Qさま!!』初登場！

本日3月16日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、海外シリーズ第2弾を放送。

「旅のプロが選ぶ！一生に一度は見ておきたい！ 世界のスゴい絶景ランキング3時間SP」と題し、世界の絶景ランキングで学力王を決定する。

旅行会社スタッフや旅行雑誌編集といった旅のプロに「もし海外で絶景を見るならココ！」「ココは外せない！」「その素晴らしさを、ぜひその目で直接、見てほしい！」という“世界のスゴい絶景”をあげてもらい、そのアンケートの結果をもとにランキングを作成。

ウユニ塩湖、イグアスの滝、ハワイのキラウエア火山、カッパドキア、アイスランドの氷河など、世界の絶景が続々登場する。

さらに『Qさま!!』スタッフが世界を飛び回り、ランクインした絶景を総力取材。現地に行ったからこその絶景クイズも出題される。

◆常連メンバーに実力者たちが対抗！

解答者はAブロック、Bブロックに分かれて予選ラウンド。

Aブロックには、カズレーザー、QuizKnockの鶴崎修功、クイズ界最強双子の兄・東問のほか、菊川怜、郄嶋政伸、村井美樹、やくみつる、日向坂46のインテリメンバー・鶴崎仁香が名を連ねる。

そしてアメリカ生まれ・ドイツ育ちの国際派インテリ双子も『Qさま!!』に初登場。Aブロックには姉のはんなが挑戦する。

一方のBブロックには、石原良純、ロザン宇治原史規、宮崎美子、双子の弟・東言のほか、timeleszの篠塚大輝、井口綾子、岸田雪子といった面々が。

国際派インテリ双子の妹・みいなと、東大卒のインテリ俳優・太田裕二も初参戦する。

『Qさま!!』常連のカズレーザー、宇治原、良純、村井らに新勢力はどう対抗していくのか？

そして初登場の東大卒インテリ俳優・太田裕二の活躍にも注目。

「（他の方々に）負けず、焦らず、しっかり答えられる問題は挑戦したいと思います！」と意気込む太田が、とんでもない実力を見せつける。

前回、決勝ブロックまで進み大奮闘を見せたtimelesz・篠塚大輝も、冒頭から好スタート。「積極的に押そうと思います！」と意気込む篠塚。今回の活躍も見逃せない。