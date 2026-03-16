ヤニス・アデトクンボが30得点、10リバウンド、5アシスト超えの試合数でNBA歴代トップに

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　3月16日（現地時間15日）。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムでインディアナ・ペイサーズ相手に134－123で勝利し、連敗を4でストップした。


　バックスは2024、2025年と2年連続でプレーオフのファーストラウンドで敗れたペイサーズ相手に、今シーズン4戦全勝。28勝39敗でイースタン・カンファレンス11位とした。


　この試合ではヤニス・アデトクンボが31得点14リバウンド8アシスト、ボビー・ポーティスが29得点10リバウンド2スティール、ライアン・ロリンズが20得点7アシスト3スティールを奪うなど、計6選手が2ケタ得点をマーク。


　もっとも、アデトクンボは第3クォーター終盤にダンクを決めた後に不自然な形で着地。そこからもプレーを続けて、次のポゼッションでもダンクを炸裂させたものの、その後フリースロー2本を放った後にロッカールームへ下がって途中退場していた。


　今シーズンは、右ふくらはぎ負傷で2度の戦線離脱を余儀なくされるなど、自己ワーストとなる31試合を欠場しており、バックスにとっては大幅な戦力ダウンとなっている。


　それでも、キャリア13年目をプレーする31歳のフォワードは、ペイサーズ戦でレギュラーシーズン通算160回目の30得点、10リバウンド、5アシスト以上をクリア。オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／159回）を上回り、NBA歴代トップへ躍り出ている。


　バックスの大黒柱は、ペイサーズ戦で負ったケガのため再び離脱してしまうのか。9年連続でプレーオフへ出場しているチームのレギュラーシーズン最終成績を左右することになりそうだ。





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