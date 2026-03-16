「致命的な誤審→荒唐無稽な三振コール」WBC準決勝“疑惑の一球”を韓国メディアも疑問視「ロボット審判が判定していれば…」

アメリカ代表が3大会連続でWBC決勝進出を決めたが、準決勝の勝利を決定付けたストライク判定が物議を醸している。

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韓国メディア『OSEN』も「“これがストイラクだと？”致命的な誤審→荒唐無稽な三振コール→ドミニカ共和国憤りの脱落…だからABSが必要なのか」と題して注目している。

3月16日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準決勝ではアメリカがドミニカ共和国戦を2-1で破った。

MLBオールスター級の打線を擁する両国の対決は乱打戦が予想されたが、実際には緊迫した投手戦が繰り広げられた。

2回裏、ドミニカ共和国のジュニオール・カミネロ（タンパベイ・レイズ）が先制のソロ本塁打を挙げたが、アメリカが4回表、ガナー・ヘンダーソン（ボルチモア・オリオールズ）の同点ソロ本塁打とロマン・アンソニー（ボストン・レッドソックス）の逆転ソロ本塁打で試合をひっくり返した。

アメリカが逆転に成功して以降、両国とも追加点はなく、試合は9回裏へと進んだ。逆転を目指したドミニカ共和国は先頭打者のカミネロが三振に倒れたものの、フリオ・ロドリゲス（シアトル・マリナーズ）が四球と暴投で二塁まで進出。代打のオニール・クルーズ（ピッツバーグ・パイレーツ）は遊ゴロに打ち取られ、2アウトとなった。

最後の打者ヘラルド・ペルドモ（アリゾナ・ダイヤモンドバックス）は、アメリカの守護神メイソン・ミラー（サンディエゴ・パドレス）とフルカウントまで粘る激しい攻防を見せた。

ただミラーの8球目、時速89マイル（約143.2km）の低めのスライダーをペルドモがボールと判断して見送るも、球審はこの球をストライクと判定。結局、ペルドモが三振に倒れ、試合はあっけない幕切れとなった。

アメリカはこの勝利により、3大会（2017年、2023年、2026年）連続の決勝進出を決めた。3大会連続の決勝進出はアメリカが史上初。来る18日、ローンデポ・パークで、ベネズエラ対イタリアの準決勝勝者と決勝で対戦する。

アメリカが歴史的な勝利を収めた一方で、試合後のファンの反応は別の意味で熱を帯びた。ミラーの最後の一球がストライクと判定されたのは「誤審だ」という批判が巻き起こったのだ。

WBC公式SNSに投稿されたアメリカの決勝進出のニュースには、チームを祝福する声ではなく、最後のストライク判定を非難するコメントが殺到した。『MLB.com』の「GAME DAY」の基準で見ると、ミラーの8球目のスライダーは、ストライクゾーンを大きく外れた低めのボール球だった。

ペルドモの打席におけるミラーの配球（画像＝『MLB.com』GAME DAY）

MLBは今シーズンからチャレンジ方式の“ロボット審判”ことABS（自動ボール判定システム）を導入する。オープン戦ではすでに、数多くのストライク・ボール判定がABSによって覆される場面が見られた。

仮にミラーの最後の一球もABSで判定していれば、ボールになっていた可能性が高い。しかし、今回のWBCにはABSの規定がないため、球審のストライク判定を覆すすべはない。

ドミニカ共和国は今大会で15本の本塁打を放ち、WBC最多記録を更新するほどの強力な戦力を見せつけた。有力な優勝候補に挙げられ、準決勝まで全勝で勝ち上がってきたが、優勝した2013年大会以来となる決勝進出の夢は断たれた。

アメリカとドミニカ共和国、双方にとってあまりにも大きな意味を持つ一戦であっただけに、最後の一球をめぐる議論と批判は尾を引くことになりそうだ。

（記事提供＝OSEN）