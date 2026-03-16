クリアル <2998> [東証Ｇ] が3月16日後場(14:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の7円→8円(前期は1→5の株式分割前で30円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、事業成長に向けた投資を中心に置きつつも、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題と考えており、安定的かつ継続的に配当を実施してくために、年１回の期末配当として配当性向15％程度を目安とすることを基本方針としております。今回、第４四半期におけるパイプライン案件が進捗し、通期予想の利益達成の蓋然性が高まってきたことで、株主の皆様への利益還元の水準を向上させることができる経営状況にあると判断いたしましたので、2025年５月15日に発表いたしました2026年３月期期末配当予想を7.00円から1.00円増配の8.00円（+14.3%）に上方修正することといたします。

