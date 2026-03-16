16日14時現在の日経平均株価は前週末比259.89円（-0.48％）安の5万3559.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は641、値下がりは864、変わらずは82。



日経平均マイナス寄与度は42.45円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が36.35円、ファストリ <9983>が30.48円、ファナック <6954>が23.73円、京セラ <6971>が23.26円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を65.51円押し上げている。次いで東エレク <8035>が52.14円、イビデン <4062>が18.12円、スクリン <7735>が5.88円、三井物 <8031>が5.55円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、倉庫・運輸、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。



※14時0分6秒時点



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