14時の日経平均は259円安の5万3559円、フジクラが42.45円押し下げ
16日14時現在の日経平均株価は前週末比259.89円（-0.48％）安の5万3559.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は641、値下がりは864、変わらずは82。
日経平均マイナス寄与度は42.45円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が36.35円、ファストリ <9983>が30.48円、ファナック <6954>が23.73円、京セラ <6971>が23.26円と続いている。
プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を65.51円押し上げている。次いで東エレク <8035>が52.14円、イビデン <4062>が18.12円、スクリン <7735>が5.88円、三井物 <8031>が5.55円と続く。
業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、倉庫・運輸、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。
※14時0分6秒時点
株探ニュース
日経平均マイナス寄与度は42.45円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が36.35円、ファストリ <9983>が30.48円、ファナック <6954>が23.73円、京セラ <6971>が23.26円と続いている。
プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を65.51円押し上げている。次いで東エレク <8035>が52.14円、イビデン <4062>が18.12円、スクリン <7735>が5.88円、三井物 <8031>が5.55円と続く。
業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、食料、倉庫・運輸、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、石油・石炭が並んでいる。
※14時0分6秒時点
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