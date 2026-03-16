◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝 米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日 マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。

米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し一気に逆転に成功した。

先発・スキーンズは超強力打線を相手に粘りの投球を展開。4回1/3を6安打1失点に封じて役割を果たした。4回1死一、二塁で登板した2番手のロジャースがソトを遊ゴロ併殺、7回2死二、三塁のピンチではベドナーがマルテを空振り三振に仕留めるなど救援陣も奮闘。2―1の9回は剛腕・ミラーが2死三塁とされながら最後はペルドモを見逃し三振に斬ってリードを守った。

試合後、米国のデローサ監督は「WBCには野球というゲームを成長させる磁石のような魅力がある。前回大会で大谷がマイク・トラウトを三振に取った時と同じ。僕たちが勝とうが勝つまいが、あの夜は野球が勝利したのです。そして今夜も、また野球が勝利したのだと思います」と両軍のスーパースターがしのぎを削った一戦を総括。続けて「仕事はまだ終わっていない」と決勝戦へ視線を向けた。

もうひとつの準決勝はあす16日（日本時間17日）のイタリア―ベネズエラ戦。米国の先発はメッツの若きエース候補・マクリーンが先発予定。第4回大会以来、9年ぶりの優勝を目指す。