2026WBCは準々決勝敗退となった侍ジャパン。その中でも、数々の名場面や期待の新星の活躍がありました。野球解説者の赤星憲広さんは、4部門に分けて選手たちの躍動をピックアップ。「侍ジャパンアワード」として発表します。

「興奮したで賞」

この賞に選出されたのは吉田正尚選手。特にオーストラリア戦で見せた右中間への逆転2ランをあげ、その打ち方についても絶賛しました。

場面は1点ビハインドで迎えた7回。足元付近に食い込む低めのスライダーをとらえ、右中間への逆転2ランとしました。赤星さんは打った場面にも興奮したとしながら、打ち方についても言及。「インロー(内角低め)を普通に打ったら、もっとライト線に打球が飛ぶはず。ファウルにしないでフェアグラウンドに入れる技術は相当高い」と興奮気味に語りました。

「BESTプレー賞」

この賞に選出されたのは周東佑京選手。選出理由には、韓国戦の9回に見せたスーパーキャッチをあげました。

8回裏の代走から出場した周東選手は、9回のセンターの守備へ。すると先頭打者に深い位置まで打球を運ばれます。浅めに守っていた周東選手は一気に駆け上がるとジャンピングキャッチ。フェンスに打球が当たる直前でグラブにボールを収めました。赤星さんはこれを「外野手をやる上で絶対に参考にしなければならないプレー」と絶賛。その上でも「ただ、あの打球とポジショニングから考えたら周東選手の足がないと、先にフェンスにつくことは無理」としながら、「得意の走塁の部分だけではなくて、守備の部分、打つ方でも。周東選手の存在ってすごく大きいと改めて感じさせてもらった大会」と振り返りました。

「BESTホームラン賞」

これに選出されたのは大谷翔平選手。今大会3HRを放った大谷選手ですが、赤星さんが「BEST」に選んだのは初戦のチャイニーズ・タイペイ戦で放った満塁弾です。

両チーム無得点で迎えた2回に、1アウト満塁の好機で打席に立った大谷選手。4球目のカーブをとらえ確信の先制満塁弾としました。これで一気に勢いづいた侍ジャパン打線は一挙10得点。初戦で快勝をあげました。赤星さんは「さすがとしか言いようがない。崩されているように見えるけど、下半身をうまく使っている」と絶賛。さらに場面にも触れ「これマンガだったら打つよ、と思ったら本当に打ちましたからね。マンガ超えちゃってますから」と驚きの声をあげました。

「今シーズン楽しみで賞」

加えて、今季の躍動に期待がかかる新星としてあげたのは、今大会最年少で代表入りした金丸夢斗投手。チェコ戦のみの登板にはなりましたが、5者連続三振を奪うなど、2イニングを無失点に抑えました。

赤星さんが「球の伸び、キレがかなりある」と評価しながら、リリースポイントが前であるために打者との距離も近く、ストレートがそこまで速くなくても空振りが取れると、その魅力を紹介しました。ルーキーイヤーの昨季は、好投を見せるも勝ち星が積み重ねられませんでしたが、今季は本拠地・バンテリンドームにホームランウイングが新設。チームの得点力アップにも期待がかかる中、赤星さんは「間違いなく二桁は勝つと思う」としながら、「中日は今年完全にセ・リーグの台風の目になると思う」と期待を寄せました。

(3月15日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)