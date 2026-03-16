Photo: 山科拓郎

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

夜のちょっとした散歩や、いざというときの備えとして欠かせない懐中電灯。みなさんはどんな基準で選んでいますか？

スマホのライトでは心許ないけれど、本格的なアウトドア用は重くてかさばるから普段は持ち歩かない……という方も多いのではないでしょうか。

「毎日持ち歩けて、ちゃんと使える1本」を探していたところ、携帯用照明ブランド・SPERAS（スペラス）の「PZ14」のサンプルをお借りする機会がありました。

実際に使ってみると、十分な明るさと、手のひらに収まるサイズ感のバランスがよく、いまのライフスタイルにしっくりくるアイテムでした。

広角とビームを片手で切り替え。最大1000ルーメンの明るさ

Photo: 山科拓郎

このライト、小さいながらも、最大1000ルーメンの明るさを備えています。デスクなどに置いたときに転がりにくいデザインになっているなど、細かな部分への配慮もうれしいポイントです。

Photo: 山科拓郎

操作は背面のテールボタンひとつで行います。

GIF: 山科拓郎

押し込むことでON/OFF、点灯中の半押しで明るさを4段階に調整できます。防犯や緊急時用のストロボ機能も備わっています。

GIF: 山科拓郎

注目したいのは、広範囲を照らす「広角照射」と、遠くまで光が届く「ビーム照射」を切り替えられる点。

Photo: 山科拓郎

ライトのヘッド部分を回すだけで、最長440m先まで届く光に変化するとのこと。足元を広く照らしたい夜道から、遠くの状況を確認したいアウトドアシーンまで、これ1本で幅広く対応可能です。

重さわずか83g。毎日持ち歩けるタフなボディ

Photo: 山科拓郎

持ち歩きやすさも重要なポイント。「PZ14」は長さ10.5cm、バッテリー込みで約83gという軽量設計です。ポケットや小さなバッグに入れても重さが気になりません。

また、付属の専用クリップは前後両側から差し込めるため、キャップのつばに取り付けてヘッドライトのように使うことも可能。

Photo: 山科拓郎

素材には強度が高くサビにも強いT6061アルミニウム合金を採用しており、傷や衝撃に強い造りになっています。

さらに国際規格IP67相当の防水設計を備え、水深1mで30分間水没させても内部に水が浸入しない仕様です。急な雨でも気にせず使えるのは助かりますね。

専用充電池＆単3電池の2WAY仕様

個人的に一番実用的だと感じたのが、電源の仕様です。Type-Cコネクタが直接備わった専用の充電式電池が付属するだけでなく、市販の単3アルカリ電池やエネループもそのまま使えます。

Photo: 山科拓郎

普段は付属のケーブルで手軽に充電しつつ、もし充電が切れてしまったときは、コンビニで買える単3電池で補えます。Ecoモードなら乾電池でも最大72時間の連続点灯が可能なので、防災の観点でも心強い設計です。

小さなボディに実用的な機能を詰め込んだ「SPERAS PZ14」。日常の散歩からキャンプ、そして防災リュックの備えとして、ひとつ持っておくと安心できるアイテムです。詳細は、以下リンク先のページをご覧ください。

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Photo/GIF: 山科拓郎

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、ASTROSQUAREより製品の貸し出しを受けております。