Image: Northwestern University

モジュール型ガジェットのメリットといえば、ユーザー自身が用途に合わせてパーツを選び、自由に交換やアップグレードができる点にあります。これはモジュール型ロボットにおいても同様です。

ところが、ある研究が提案する新しいモジュール型ロボットには、そもそもカスタマイズを行う「ユーザー」すら存在しないのです。

ロボが環境に適した形を考えて合体！

Proceedings of the National Academy of Sciencesで公開されている論文のモジュールロボは、脚パーツしかない組み換え自由度の高いロボット。脚モジュールしかないことで、その組み合わせは数千億通りを超えるといいます。

周辺環境に応じて適した形になるのが狙いですが、この適した形を考えるのはロボット自身。そう、モジュールの組み換えにユーザー＝人間が干渉しないのが特徴です。

ロボットが、周辺環境に応じて自分でベストだと思う形をデザインするわけですが、ロボットの造形における人間の先入観を排除するのがその狙いだと、論文では語らえています。

モジュールとなる脚は非常にシンプルな形で、球体にジョイントされたシリンダー2つとセンサー、プロセッサー、アクチュエーター（エネルギーを運動に変換する装置）を搭載。角脚モジュールに電源も組み込まれており、単体でも回転やジャンプなどの単純な動作なら可能。2つ3つと組み合わせていくと、歩行などのより複雑な動きができるようになります。

1つの足モジュールには18の接続可能箇所があるので、2つを組み合わせるだけでも数多くのパターンが生まれます。単純、だからこそ複雑！

現時点では、あくまでもコンセプトで、ロボット自身が自動で脚を足したり抜いたりはできず。が、環境・タスクに応じた姿のデザインかつ変形もすべて自動化できるのが最終ゴールです。

ロボットの思う適した形って、人間の想像するそれとどれだけ違うのか、はたまた似ているのか、研究の今後が気になります。