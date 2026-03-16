ヘラヘラ三銃士ありしゃん「ホワイトデーの旦那飯」公開「お店レベルのクオリティ」「料理上手すぎてびっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが3月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ホワイトデーの手作り料理を公開し、反響を集めている。
【写真】双子出産33歳YouTuber「お店レベルのクオリティ」チキンポットパイ・いちごパフェなど夫の豪華手料理
ありしゃんは「ホワイトデーの旦那飯」とつづり、写真を投稿。夫が作ったという「チキンポットパイ」「ドレッシングも手作りのエビアボカドサラダ」「パフェの美味しいとこだけいちごパフェ」と彩り豊かな食卓を披露した。他に「ボンゴレパスタも出てきて腹パン大満足」と記し、嬉しそうな様子を明かしている。
この投稿に「旦那さんが料理上手すぎてびっくり」「お店レベルのクオリティ」「どれも美味しそうで食べたい」「彩り豊かで豪華な食卓」「愛情たっぷりのホワイトデーごはん」「こんなホワイトデー最高すぎる」「盛り付けも綺麗でセンス抜群」などと注目を集めている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】双子出産33歳YouTuber「お店レベルのクオリティ」チキンポットパイ・いちごパフェなど夫の豪華手料理
◆ありしゃん「ホワイトデーの旦那飯」公開
ありしゃんは「ホワイトデーの旦那飯」とつづり、写真を投稿。夫が作ったという「チキンポットパイ」「ドレッシングも手作りのエビアボカドサラダ」「パフェの美味しいとこだけいちごパフェ」と彩り豊かな食卓を披露した。他に「ボンゴレパスタも出てきて腹パン大満足」と記し、嬉しそうな様子を明かしている。
◆ありしゃんの投稿に反響
この投稿に「旦那さんが料理上手すぎてびっくり」「お店レベルのクオリティ」「どれも美味しそうで食べたい」「彩り豊かで豪華な食卓」「愛情たっぷりのホワイトデーごはん」「こんなホワイトデー最高すぎる」「盛り付けも綺麗でセンス抜群」などと注目を集めている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】