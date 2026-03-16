スピードワゴン井戸田潤の美人妻、息子と作った米粉ホットケーキ公開「焼き色に食欲そそられる」「おしゃれな器」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男が手伝ってくれたという手作りのホットケーキを公開した。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「焼き色に食欲そそられる」息子と合作した米粉バナナホットケーキ
蜂谷は「兄バーグが上にバナナ置き係をしてくれた米粉のホットケーキ 本人は食べないので私がいただきます笑」とコメント。上にスライスしたバナナが乗ったこんがり焼き色がついたホットケーキとドリンクの入ったマグカップの写真を公開した。
ここの投稿に、ファンからは「美味しそう」「焼き色に食欲そそられる」「おしゃれな器」「お手伝い可愛い」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】井戸田潤の33歳美人妻「焼き色に食欲そそられる」息子と合作した米粉バナナホットケーキ
◆蜂谷晏海、手作りホットケーキ公開
蜂谷は「兄バーグが上にバナナ置き係をしてくれた米粉のホットケーキ 本人は食べないので私がいただきます笑」とコメント。上にスライスしたバナナが乗ったこんがり焼き色がついたホットケーキとドリンクの入ったマグカップの写真を公開した。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
ここの投稿に、ファンからは「美味しそう」「焼き色に食欲そそられる」「おしゃれな器」「お手伝い可愛い」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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