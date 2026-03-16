元尼神インター誠子、6品詰まった“曲げわっぱ弁当”披露「美味しそうな色合い」「全部手が込んでる」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月14日、自身のInstagramを更新。栄養満点の手作り弁当を披露した。
【写真】37歳女芸人「美味しそうな色合い」鶏西京焼きなど6品が詰まった曲げわっぱ弁当
誠子は「ちいさいじゃがいも好き」とつづり、鶏西京焼きや新じゃが揚げ、味玉子、人参と白菜の簡単キムチなど6品を曲げわっぱに敷き詰めた手作り弁当の写真を複数枚投稿。揚げたばかりの新じゃがいもの写真や鶏西京焼きなどの写真を投稿し、弁当には彩りよくおかずが詰められている。
この投稿には「素敵な和食」「栄養満点」「料理上手」「全部手が込んでる」「理想のお弁当」「美味しそうな色合い」などといった声が寄せられている（modelpress編集部）
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【写真】37歳女芸人「美味しそうな色合い」鶏西京焼きなど6品が詰まった曲げわっぱ弁当
◆誠子、手作り弁当公開
誠子は「ちいさいじゃがいも好き」とつづり、鶏西京焼きや新じゃが揚げ、味玉子、人参と白菜の簡単キムチなど6品を曲げわっぱに敷き詰めた手作り弁当の写真を複数枚投稿。揚げたばかりの新じゃがいもの写真や鶏西京焼きなどの写真を投稿し、弁当には彩りよくおかずが詰められている。
◆誠子の投稿に反響
この投稿には「素敵な和食」「栄養満点」「料理上手」「全部手が込んでる」「理想のお弁当」「美味しそうな色合い」などといった声が寄せられている（modelpress編集部）
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