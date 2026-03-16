1児の母・元SKE48メンバー、約2ヶ月半ぶり投稿で子供の姿公開「大きくなったね」「オン眉前髪が可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】元SKE48の大場美奈が3月14日、自身のInstagramを更新。第1子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】夫はプロ野球選手 33歳元SKE「大きくなった」オン眉前髪の子供との2ショット
大場は、約2ヶ月半ぶりの投稿で「インスタ更新ずっとしたかった〜！やっとできました〜！お久しぶりです」とつづり、「写真は去年です（まさかの）Number webの取材を受けた時に同伴で行かせていただいたのですがその時にカメラマンさんがせっかくなのでお子さんと一緒に、と撮ってくださいまして私もそのままスマホで撮りました」と、複数の写真と共にスポーツ総合雑誌「Number web」の取材時のエピソードを披露。屋内で撮影した写真には、成長した子供と笑顔を見せる大場が写っている。
また、「最近は3回食に追われる日々でなんとかせっせこやってます明日も離乳食作りです。大変だけど離乳食作るの好きみたいでなかなかやめられない」と近況も報告している。
この投稿にファンからは「大きくなったね」「オン眉前髪が可愛すぎる」「お母さんの顔してる」「元気そうで嬉しい」「離乳食レシピもまた教えて」「応援してる」などコメントが寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】夫はプロ野球選手 33歳元SKE「大きくなった」オン眉前髪の子供との2ショット
◆大場美奈、愛しの我が子との仲良しショット
大場は、約2ヶ月半ぶりの投稿で「インスタ更新ずっとしたかった〜！やっとできました〜！お久しぶりです」とつづり、「写真は去年です（まさかの）Number webの取材を受けた時に同伴で行かせていただいたのですがその時にカメラマンさんがせっかくなのでお子さんと一緒に、と撮ってくださいまして私もそのままスマホで撮りました」と、複数の写真と共にスポーツ総合雑誌「Number web」の取材時のエピソードを披露。屋内で撮影した写真には、成長した子供と笑顔を見せる大場が写っている。
◆大場美奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「大きくなったね」「オン眉前髪が可愛すぎる」「お母さんの顔してる」「元気そうで嬉しい」「離乳食レシピもまた教えて」「応援してる」などコメントが寄せられている。
大場は、千葉ロッテマリーンズ・石川柊太投手と2023年に結婚。2024年12月27日、自身のYouTubeチャンネルにて、不妊治療を経て第1子を授かったことを発表し、2025年5月1日に第1子長男が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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