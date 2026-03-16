『リブート』10億＆100億消失の真相がヒドい 視聴者あ然「とんでもない」「まじで極悪」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日に放送され、10億円と100億円相当の品物が消失した真相が明らかになると、ネット上には「ふざけやがって…」「とんでもない」「まじで極悪すぎて」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）の過去も判明！
第8話では、3年前の出来事が回想シーンで描かれるという展開に。夏海（山口紗弥加）は合六（北村有起哉）の組織で経理を担当していたものの、10億円消失の犯人として疑われていた。彼女は“優秀な金庫番を失うのは忍びない”という合六から、他人として生きる“リブート”を持ちかけられる。
息子・拓海（矢崎滉）への加害をほのめかされた夏海は泣くなく合六の提案を受け入れると、合六がリブートの相手として手配した一香（戸田）と共同生活を送る。手術を受けて夏海が一香へと変身すると、程なくして本物の一香は合六の手下によって“粛清”される。
そこからおよそ2年後。一香の遺骨が発見される。驚く夏海に合六は、警察内にいるスパイに“夏海の遺体”として処理させると報告。これに夏海が「10億の犯人はどうするんですか？私ってことになってますよね？」と心配すると、合六は“儀堂（鈴木）を犯人にする”と笑顔で答える。
続けて合六は、刑事の儀堂を失うのは惜しいので、夏海の夫・早瀬陸（松山ケンイチ）を儀堂へリブートさせると言い出す。これを夏海が拒否しようとすると、合六は再び拓海への加害をほのめかす。そのため夏海は一香として夫・陸と接触し、彼を儀堂へとリブートさせる。
その後、香港の組織から預かっていた100億円相当の商品も消失。合六はこの件も儀堂に罪をかぶせて、失われた100億円は香港の組織に合六自身が利子をつけてローンで返済すると説明する。これに夏海が疑問を感じて「何のメリットがあるんですか？」と問いかけると、合六は「選挙ですよ」と断言。合六は野党第一党党首の真北弥一（市川團十郎）に献金するため100億円相当の商品を着服したのだ。
この事実を知った夏海は「もしかして…3年前の10億もあなたが…」とつぶやくと、合六は「たしか参院選でしたね」と応じ「夏海さんが犯人になってくれたおかげで真北の党を躍進させることができました」と語るのだった。
10億と100億の消失が、陸と夏海をリブートさせた合六の自作自演だったことが明らかになると、ネット上には「視聴者含め全て合六の手のひらの上だったってこと？ふざけやがって…」「とんでもない奴だな」「まじで極悪すぎて受け止めきれん」「畜生すぎる」「合六怖すぎるし、最低」といった投稿が相次いでいた。
【写真】一香（戸田恵梨香）と夏海（山口紗弥加）の過去も判明！
第8話では、3年前の出来事が回想シーンで描かれるという展開に。夏海（山口紗弥加）は合六（北村有起哉）の組織で経理を担当していたものの、10億円消失の犯人として疑われていた。彼女は“優秀な金庫番を失うのは忍びない”という合六から、他人として生きる“リブート”を持ちかけられる。
そこからおよそ2年後。一香の遺骨が発見される。驚く夏海に合六は、警察内にいるスパイに“夏海の遺体”として処理させると報告。これに夏海が「10億の犯人はどうするんですか？私ってことになってますよね？」と心配すると、合六は“儀堂（鈴木）を犯人にする”と笑顔で答える。
続けて合六は、刑事の儀堂を失うのは惜しいので、夏海の夫・早瀬陸（松山ケンイチ）を儀堂へリブートさせると言い出す。これを夏海が拒否しようとすると、合六は再び拓海への加害をほのめかす。そのため夏海は一香として夫・陸と接触し、彼を儀堂へとリブートさせる。
その後、香港の組織から預かっていた100億円相当の商品も消失。合六はこの件も儀堂に罪をかぶせて、失われた100億円は香港の組織に合六自身が利子をつけてローンで返済すると説明する。これに夏海が疑問を感じて「何のメリットがあるんですか？」と問いかけると、合六は「選挙ですよ」と断言。合六は野党第一党党首の真北弥一（市川團十郎）に献金するため100億円相当の商品を着服したのだ。
この事実を知った夏海は「もしかして…3年前の10億もあなたが…」とつぶやくと、合六は「たしか参院選でしたね」と応じ「夏海さんが犯人になってくれたおかげで真北の党を躍進させることができました」と語るのだった。
10億と100億の消失が、陸と夏海をリブートさせた合六の自作自演だったことが明らかになると、ネット上には「視聴者含め全て合六の手のひらの上だったってこと？ふざけやがって…」「とんでもない奴だな」「まじで極悪すぎて受け止めきれん」「畜生すぎる」「合六怖すぎるし、最低」といった投稿が相次いでいた。