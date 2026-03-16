女優・桜井ユキが１６日、大阪市北区のカンテレで、出演中の同局・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）をＰＲした。視聴者のＳＮＳでの考察ぶりも話題になっている今作で、桜井も初めてＸ（旧ツイッター）のアカウントを取得。自身の演技が視聴者をミスリードしたことを確認して「引っかかったな」とほくそ笑んでいることを明かした。

桜井は今作について「自分の身には起こってほしくないことがギッシリ詰まった（ドラマ）」と説明。主演の松下奈緒が演じる朝比聖子が、発見された水死体を姿を消していた夫だと誤認したことから始まる、ウソと秘密にまみれた世界を、改めて解説した。そんな世界線を巡って、Ｘを中心としたＳＮＳが視聴者の考察の舞台となっている。

「Ｘ（のアカウント）を持ってなかったんですが、友人から『見た方がいいよ』って言われて登録しました。（各話が）終わった後にコメントを見ると『人によってキャラクターの見え方が違うんだ』とか。ドラマの新しい楽しみ方を発見しました。（脚本や演出によって）精密に計算された一話一話を振り返っても、視聴者の皆さんは『私たちがこう見てほしい』というふうに（ミスリードした狙い通りに）取ってくださっている。言い方はアレですが『上手く引っかかったな』と」

今のところ“ＲＯＭ専”で「降臨はまだできてないですね」とのこと。「でも言いたくなっちゃうんですよ」と書き込みたくなる気持ちを抑えて、読むだけに徹している。それでも十分に「楽しいだろうな。自分の考察に誰かが反応してくださるって」とＳＮＳの魅力に接しているようだ。

盛り上がる考察の中では、聖子の夫・一樹を演じる安田顕の「クズっぷり」に注目している。

「安田顕さん演じる一樹の人気のなさが…（笑）。『クズだ』みたいなコメントがあまりにも多くて。『そんなコテンパンに言われる？』って思ってたんですけど、面白いもので、みんな…ごめんなさい（笑）…“クズ加減”が味わい深く、“クズを欲してる”というか。それが面白いなと思って。『一樹の出番が少なくて寂しいと思ってる自分がいる』というコメントがあったり。『こういうの好きなんじゃん』とか」

気がつけばＸの考察にツッコんでいる自分がいたようだ。

ちなみに、いち視聴者としての桜井の所感は「（聖子は）初動として警察に言うべきでした」と身もふたもないものだった。

「夫に間違いありません」は、きょう１６日午後１０時から第１１話が放送される。最終回は来週２３日に放送予定。