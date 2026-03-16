トリノ五輪女子フィギュアスケート代表の安藤美姫さん（38）が15日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。娘のスケート挑戦に本音を語った。

安藤さんは2013年4月に未婚で長女を出産し、育児と現役生活を両立させ、同年の全日本選手権では7位入賞した。

そんな娘・ヒマワリさんは現在スケートに挑戦中。「本当はスケートはあんまやって欲しくない。絶対辛い思いはするんで。わざわざそのスポーツをやってほしいとは思わない」と娘への正直な気持ちを明かした。

しかし「先輩スケーターが娘さんと一緒にアイスショーで滑った事があって。それを見てヒマワリも“ママと一緒に滑りたい”って言って。言葉が出てきたときにそうやって思ってくれたことがうれしかった」と回顧。「自分がやってきたことなので“スケートをやりたい”じゃなくて“ママと滑りたい”って言ってくれたときに、本当に良かったなって、スケートやってて凄く誇りに思えたというか。娘に認めてもらえたのが凄くうれしくて」と涙ぐんだ。

ヒマワリさんのコーチは別の人物に任せているといい「（自分で教えようと思ったことは）ないです」とキッパリ。「楽しさを教えてあげられない、親子なので。他人の子供だったら最初楽しさを教えてあげて…最初から厳しくなっちゃうんで」と説明し「彼女の年齢でトリプル飛ばないのはもう遅いです。私目線じゃなくて平均的に」と厳しいプロとしての意見も明かしていた。