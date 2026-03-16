第98回アカデミー賞、レオナルド・ディカプリオ主演「ワン・バトル・アフター・アナザー」が6部門受賞の快挙　「国宝」は受賞ならず

映画界最高の名誉とされる第98回アカデミー賞の授賞式がアメリカ・ロサンゼルスで15日、行われました。レオナルド・ディカプリオさん主演の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が、作品賞など6部門で受賞する快挙となりました。

「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、レオナルド・ディカプリオさん演じる冴えない元革命家の父親が、何者かに狙われた娘を守るため、次々と闘いに巻き込まれる姿を描いた作品で、作品賞、監督賞、編集賞など6部門で受賞しました。

また、韓国のポップス界を題材にしたアニメ、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」は、ゴールデン・グローブ賞につづき、長編アニメーション賞と、主題歌賞の2冠に輝きました メイクアップ・ヘアスタイリング賞には「フランケンシュタイン」が選ばれ、日本映画の「国宝」の受賞はなりませんでした。

追悼コーナーでは去年亡くなった俳優のダイアン・キートンさんや仲代達矢が紹介されました。

また、去年89歳で亡くなったロバート・レッドフォードさんをしのんで、映画「追憶」で共演したバーバラ・ストライサンドさんが主題歌「The Way We Were」を披露しました。