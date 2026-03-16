JR東日本は、設備メンテナンスを行うため、5月から6月にかけて複数の路線で、一部列車が運休すると発表しました。



運休が発生するのは、奥羽線、男鹿線、五能線です。



JR東日本によりますと、故障頻度を減らすとともに保守作業の省力化の実現、さらなる安全安定輸送確保のための枕木交換など、設備メンテナンスを行うということです。



メンテナンスにより、設備の適切な維持管理とともに作業の効率化や安全性の向上、従事者の働き方改革にもつなげていきたいということです。





■奥羽線

JR東日本では「ご利用のお客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします」とコメントしています。

設備メンテナンスは、秋田駅－八郎潟駅間で、計4日間夜間に行われます。

【5月】17日（日）、31日（日）

【6月】7日（日）、21日（日）



夜遅い列車の一部が運休する予定です。

なお、一部、バス・タクシーによる代行輸送が行われます。



また、湯沢駅－新庄駅（山形）間では、5月の日中の時間帯に計9日間、設備メンテナンスが行われます。

【5月】11日（月）～15日（金）、25日（月）～28日（木）



日中の列車の一部が運休する予定です。

こちらは列車運休に伴う代行輸送は行われません。

■男鹿線

追分駅－男鹿駅間で、計7日間、日中の時間帯に設備メンテナンスが行われます。

【5月】11日（月）～15日（金）

【6月】8日（月）～9日（火）



日中の列車の一部が運休する予定です。

なお、代行輸送は行われません。

■五能線

能代駅－五所川原駅（青森）間で、計10日間、日中の時間帯に設備メンテナンスが行われます。

【5月】18日（月）～21日（木）、25日（月）～26日（火）

【6月】8日（月）～11日（木）



日中の列車の一部が運休する予定です。

なお、代行輸送は行われません。

詳細はこちらからご 確認ください。



https://www.jreast.co.jp/press/