県内のJR線「設備メンテナンス」で一部列車で運休 5月～6月にかけて実施 奥羽線・男鹿線・五能線 秋田
JR東日本は、設備メンテナンスを行うため、5月から6月にかけて複数の路線で、一部列車が運休すると発表しました。
運休が発生するのは、奥羽線、男鹿線、五能線です。
JR東日本によりますと、故障頻度を減らすとともに保守作業の省力化の実現、さらなる安全安定輸送確保のための枕木交換など、設備メンテナンスを行うということです。
メンテナンスにより、設備の適切な維持管理とともに作業の効率化や安全性の向上、従事者の働き方改革にもつなげていきたいということです。
■奥羽線
設備メンテナンスは、秋田駅－八郎潟駅間で、計4日間夜間に行われます。
【5月】17日（日）、31日（日）
【6月】7日（日）、21日（日）
夜遅い列車の一部が運休する予定です。
なお、一部、バス・タクシーによる代行輸送が行われます。
また、湯沢駅－新庄駅（山形）間では、5月の日中の時間帯に計9日間、設備メンテナンスが行われます。
【5月】11日（月）～15日（金）、25日（月）～28日（木）
日中の列車の一部が運休する予定です。
こちらは列車運休に伴う代行輸送は行われません。
■男鹿線
追分駅－男鹿駅間で、計7日間、日中の時間帯に設備メンテナンスが行われます。
【5月】11日（月）～15日（金）
【6月】8日（月）～9日（火）
日中の列車の一部が運休する予定です。
なお、代行輸送は行われません。
■五能線
能代駅－五所川原駅（青森）間で、計10日間、日中の時間帯に設備メンテナンスが行われます。
【5月】18日（月）～21日（木）、25日（月）～26日（火）
【6月】8日（月）～11日（木）
日中の列車の一部が運休する予定です。
なお、代行輸送は行われません。
詳細はこちらからご 確認ください。
https://www.jreast.co.jp/press/