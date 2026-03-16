『呪術廻戦』新規描き下ろし商品の発売決定 テーマは雨でビジュアル解禁
人気アニメ『呪術廻戦』の新規描き下ろし商品が、ドン・キホーテ対象店舗にて発売されることが決定した。ビジュアルも解禁となり、3月28日よりドン・キホーテ対象店舗にて「雨」をテーマにした新規描き下ろし商品を発売する。
【画像】そのキャラの新規描き下ろし！？公開された『呪術』×ドンキのビジュアル
さらに、アニメ『呪術廻戦』関連商品を一会計につき2000円（税込）購入ごとに特典ミニカード（全6種）をランダムで1枚プレゼントされる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
【画像】そのキャラの新規描き下ろし！？公開された『呪術』×ドンキのビジュアル
さらに、アニメ『呪術廻戦』関連商品を一会計につき2000円（税込）購入ごとに特典ミニカード（全6種）をランダムで1枚プレゼントされる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
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