「現在恋人がいる」大学生は３割　一方で２割以上は「一度も恋人がいたことはない」

ワタベウェディング株式会社（本社・京都市）は１６日、首都圏の大学生の男女６９９人を対象に、「大学生の恋愛・結婚に関するアンケート調査」を実施し、結果を発表した。

交際経験についてたずねたところ、約３割が「現在恋人がいる」（３３・５％）と答えた。一方、２８・１％が「一度も恋人がいたことはない」と答えた人も２割以上。過去３年間の結果で見ても２０２３年度から２５年度まで平均して約３割の学生が「現在恋人がいる」、２割以上の学生が「一度も恋人がいたことはない」と回答している。

２０２５年度調査で「現在恋人がいる」と答えた人への「恋人とどこで出会ったか？」の質問には大学（サークルや部活、クラス等）と答えた３８・９％と最多。以下、「バイト、インターン等」「中学、高校」「友達の紹介」「マッチングアプリ」と続いた。

また「結婚をしたいと思いますか？」の質問には、約７割の人が「はい（事実婚も含む）」（６７・１％）と回答。「どちらでもいい」（９・７％）、いいえ（９・３％）となっている。「いいえ」と回答した人に「結婚したくない理由」をたずねると、２１・５％が「１人の方が楽だから」と答えている。